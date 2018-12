Linzer Pater starb nach Pkw-Zusammenstoß

ENNS. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der B309 bei Enns ist Dienstagfrüh der bekannte 82-jährige Jesuiten-Pater aus Steyr, Paul Mühlberger, noch an der Unglücksstelle gestorben. Ein weiteres Unfallopfer musste vom Notarzt versorgt werden.

Bild: fotokerschi.at/Werner Kerschbaummayr

Der Unfall ereignete sich gegen 05:40 Uhr unmittelbar nach der Autobahnabfahrt Enns West. Während Pater Paul Mühlberger gerade mit seinem roten Pkw in Fahrtrichtung Steyr unterwegs war, fuhr ein 41-jähriger Steyrer ebenfalls auf der B309 Richtung Asten. Als der 41-Jährige laut Spurenlage einen vor ihm fahrenden Lkw überholte, dürfte Pater Mühlberger aus bislang unbekannter Ursache mit seinem roten Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dabei passierte der folgenschwere Unfall: Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen, sagte der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Enns, Alfred Stummer, den OÖN. Dabei wurde auch der Lkw beschädigt.

Für den 82-Jährigen gebürtigen Wiener, der zuletzt als Seelsorger in der Marienkirche in Steyr tätig war, kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Tragisches Detail am Rande: In wenigen Tagen hätte er Geburtstag gefeiert.

Der 41-Jährige, der gerade nach Wels zur Arbeit unterwegs gewesen ist, musste von dem Notarzt erstversorgt und ins UKH Linz gebracht.

Für Aufräumarbeiten war die B309 bis 8 Uhr früh gesperrt.

