Nächtlicher Großbrand in Kremsmünster

KREMSMÜNSTER. Am heutigen Montag gegen 1:30 Uhr geriet ein landwirtschaftliches Anwesen in Kremsmünster aus noch unbekannter Ursache in Brand.

Vollbrand eines ehemaligen Bauernhauses in Kremsmünster Bild: Lauber

Zehn Feuerwehren haben in der Nacht auf Montag in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf an der Krems) ein in Vollbrand stehendes ehemaliges Bauernhaus gelöscht. "Wie wir eingetroffen sind, ist bereits das Hauptgebäude und auch das Nebengebäude in Vollbrand gestanden. Die größte Gefahr war der angrenzende Wald und der starke Westwind, der momentan geweht hat. Jetzt haben wir den Löschangriff bei dem Wald begonnen, um eine Brandausbreitung zu verhinden, da das Haus sowieso schon in Vollbrand gestanden ist," schildert Herbert Ganglbauer, Einsatzleiter der Feuerwehr Krühub.

Der Brand konnte schließlich unter Kontrolle gebracht und weitgehend abgelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten werden noch den Montag über andauern. Durch das Feuer wurde das Anwesen samt mehrerer landwirtschaftlicher Geräte und einem Nebengebäude zerstört. Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Der Schaden beträgt vermutlich mehrere Hunderttausend Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache noch in den Nachtstunden aufgenommen.

