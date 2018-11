"Kautionstrick": 75-Jährige um 150.000 Euro betrogen

LINZ/ROHRBACH. Ein Betrugsversuch der Marke "Kautionstrick" konnte Dienstagvormittag verhindert werden. Mittwoch Mittag hatten unbekannte Täter jedoch Erfolg und gelangten an 150.000 Euro einer 75-jährigen Linzerin.

Telefonbetrüger suchen sich häufig Senioren als Opfer aus. Bild: colourbox

Heute Mittag ereignete sich in Linz ein weiterer "Kautionsbetrug": Eine 75-jährigen Frau übergab dabei Geld und Gold mit einem Gesamtwert von 150.000 Euro an unbekannte Täter. Bei der ersten Übergabe händigte die Linzerin einem Mann Gold und Münzen im Wert von 100.000 Euro aus, später übergab sie einer Frau noch einmal mehrere Tausend Euro. Zuvor hatten die Täter ihr vorgegaukelt, eine Verwandte wäre in einen Unfall verwickelt; zur Vermeidung weiterer Probleme werde eine Kaution benötigt.

Die Fahndung nach den Tätern läuft, jedoch ist nur eine sehr vage Täterbeschreibung vorhanden - der Mann und die Frau sollen laut dem Opfer ausländisch gewirkt haben.

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Betrugsversuchen, welche in den letzten Wochen in Oberösterreich stattfanden. Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche und bittet darum, das Thema vor allem innerhalb der Familie zu thematisieren.

Der "Kautionstrick" verläuft immer nach dem selben Schema: Einer älteren Person wird am Telefon vom Unfall eines Verwandten berichtet; um Probleme abzuwenden, müsse die ältere Person eine Kaution in Form von Bargeld oder Wertgegenständen hinterlegen. Die Täter sprechen Hochdeutsch und geben sich meist als Beamte der Kriminalpolizei aus.

Rohrbach: Bankmitarbeiter vereitelte Geldübergabe

Am Dienstagvormittag ereignete sich ebenfalls ein Betrugsversuch dieser Art. Ein aufmerksamer Bankangestellter konnte diesen jedoch vereiteln: Eine 66-Jährige erhielt einen Anruf mit unterdrückter Nummer auf ihrem Handy. Der Anrufer sprach mit österreichischem Akzent und gab sich als Beamter der Kriminalpolizei aus. Die Tochter der Frau habe einen Verkehrsunfall verursacht, behauptete der Mann. Sie sei zwar nicht verletzt, aber an einem teuren Auto sei ein Totalschaden entstanden. Da die Versicherung des Wagens der Tochter kürzlich abgelaufen sei, müsse sie 80.000 Euro Kaution bezahlen, andernfalls käme sie ins Gefängnis.

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, ließ er die Mühlviertlerin am Telefon eine weinende Frau hören, bei der es sich um die Tochter handeln sollte. Da die 66-Jährige diesen Betrag nicht aufbringen konnte, verlangte der Anrufer Schmuck oder Wertgegenstände. Er erkundigte sich nach der Adresse der Frau und kündigte an, dass er Geld und Wertgegenstände an ihrem Wohnort abholen werde.

Als die Pensionistin eine höhere Summe bei der Bank behob, wurde ein Angestellter misstrauisch und konnte die Frau davon abhalten, das Geld zu übergeben. Es entstand kein Schaden.

Die Polizei bittet darum, einen Verdacht auf einen "Kautionsbetrug" umgehend zu melden.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema