Katze in OÖ steckte zwischen zwei Garagen: Rettung durch Feuerwehr

PASCHING. In Pasching (Bezirk Linz-Land) hat die Feuerwehr am Sonntag eine Katze unverletzt aus einer misslichen Lage befreit.

Bild: FF Pasching

Das Tier steckte in einem nur fünf Zentimeter breiten Zwischenspalt zweier Fertigteilgaragen, so die Freiwillige Feuerwehr Pasching Sonntagabend in einer Aussendung. Die Feuerwehr drückte mittels mehrerer Hebekissen die beiden Garagenwände vorübergehen auseinander.

Eine Bewohnerin hörte auf dem Weg zu ihrer Garage lautes Miauen und entdeckte die Katze zwischen den beiden Garagen. Sie verständigte die Feuerwehr. Wolfgang Meindl, Kommandant der Feuerwehr Pasching, über den Einsatz: "Es war äußerste Vorsicht geboten, um das Tier nicht weiter einzuklemmen und womöglich zu verletzen. Millimeter für Millimeter wurden die beiden Garagen bewegt und immer wieder zwischengesichert."

Bei dem zum Einsatz gekommenen Hebekissen handelt es sich um Gummimatten, welche mit Druckluft gefüllt werden, um so schwere Lasten bis zu 40 Tonnen bewegen zu können. "Nur so gelang es uns, den Stubentiger unverletzt zu befreien", sagt Meindl. Die Katze suchte nach der Rettungsaktion unverzüglich das Weite.

