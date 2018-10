Journalist soll sich als Polizist ausgegeben haben: Zu Geldstrafe verurteilt

LINZ. Zu einer Geldstrafe wurde ein Journalist einer Gratis-Tageszeitung in Linz verurteilt. Er soll sich gegenüber dem Bruder eines Mordverdächtigen als ermittelnder Polizist ausgegeben haben soll. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Prozess am Bezirksgericht Linz Bild: vowe

Der Redakteur einer österreichischen Gratis-Tageszeitung, der für die Oberösterreich-Redaktion in Linz tätig ist, soll sich gegenüber dem Bruder eines Mordverdächtigen als "leitender Ermittler" der Polizei ausgegeben haben, um an Informationen zu gelangen. Er recherchierte bei einem Mordfall, der am 19. Februar 2018 passierte. Dabei soll der mutmaßliche Täter im Innviertel seine Mutter getötet haben. Daraufhin soll der Journalist den in Deutschland lebenden Bruder des Beschuldigten mehrmals angerufen und unter anderem nach Informationen gefragt haben, wie er das Opfer aufgefunden hatte. Zudem soll der Journalist um Fotos von dem Brüderpaar gebeten haben.

Der Mann gab bereitwillig Auskunft und schickte die Bilder an das Handy des Journalisten. Denn der Anrufer habe sich am Telefon als "leitender Ermittler" vorgestellt, so die Aussage. Als der 31-Jährige dann tags darauf einen Artikel samt seiner Fotos in der Zeitung entdeckte, in dem er als Interviewpartner zitiert wurde, erstattete er wegen des Täuschungsmanövers Anzeige.

Auch in der Prozessfortsetzung am Mittwoch bestritt der Angeklagte den Vorwurf: „Ich habe mich nie als Ermittler vorgestellt“, sagte er. Er habe sich zu Gesprächsbeginn korrekt mit seinem Namen und dem Namen der Gratis-Tageszeitung, für die er schrieb, vorgestellt. Sein Aussage wurde beim ersten Prozesstermin von mehreren Redaktionsmitgliedern gestützt.

Die Richterin sprach den Angeklagten nun schuldig. Sie bewertete die Aussagen des Bruders als „außergewöhnlich glaubwürdig“, die Aussagen der Redakteure seien dagegen nicht stimmig: „Da gab es viele Unebenheiten. Sie haben mich nicht überzeugt.“ Dieser Fall sei außergewöhnlich, sagte sie: „Was passiert ist, ist ganz schlimm. Das ist ein massiver Eingriff in die schützenswerte Privatsphäre.“ Die Presse habe eine wichtige Aufgabe, nämlich die Öffentlichkeit zu informieren: „Sie muss aber dabei sensibel und menschlich vorgehen.“ Sie verurteilte den Journalisten wegen Amtsanmaßung zu 1440 Euro Geldstrafe. Die Forderung nach Schmerzensgeld (“Ersatzanspruch“) für den Bruder wies sie aber ab.

Auch der Verteidiger des Angeklagten sagte in seinem Schluss-Plädoyer, dass der Bruder des Opfers „aus seiner subjektiven Sichtweise sicher nicht“ gelogen habe. Er sei zu dem Zeitpunkt im Krankenwagen gesessen und mehrmals von Polizisten angerufen worden: „Vielleicht kam es da zu einem Hörfehler oder einem Missverständnis.“ Der Verteidiger meldete Berufung an.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema