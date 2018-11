Fußgängerin angefahren: Lenkerin nach Fahrerflucht gefasst

AICHKIRCHEN. Während ihre zwei Kinder im Auto saßen, fuhr eine 39-jährige Lenkerin am Mittwoch eine Fußgängerin an und beging dann Fahrerflucht. Einen Tag später wurde sie erwischt.

Bild: vowe

Der Unfall passierte am Mittwoch gegen 17.30 Uhr kurz vor dem Ortsbeginn von Aichkirchen (Bezirk Wels-Land). Die 39-Jährige erfasste eine 31-jährige Fußgängerin, die am linken Fahrbahnrand ging, mit dem Außenspiegel ihres Wagens. Die Fußgängerin wurde durch die Wucht der Kollision in ein angrenzendes Feld geschleudert, der Außenspiegel abgerissen. Doch anzuhalten, fuhr die 39-Jährige, die mit ihren beiden Kindern im Alter von sechs und neun Jahren im Auto unterwegs war, einfach weiter. Die Verletzte konnte noch selbst Hilfe rufen, ein Verwandter brachte sie ins Klinikum Wels.

Einen Tag später hatte die Polizei die Fahrerflüchtige ausgeforscht. Sie gab an, dass sie den Unfall nicht bemerkt habe. Erst zuhause habe sie festgestellt, dass der Außenspiegel fehle. Sie habe an einen Zusammenstoß mit einem Reh vermutet. Ein Alkoholtest am Donnerstagmorgen ergab einen Wert von 0,36 Promille. Die 39-Jährige besitzt derzeit keinen gültigen Führerschein. Se wird angezeigt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema