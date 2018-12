Er singt für das OÖN-Christkindl

Zwölf Jahre nach „Starmania“ startet Eric Papilaya (40) neu durch

Eric Papilaya Bild: VOLKER WEIHBOLD

Als Eric Papilaya bei Starmania angetreten ist, hatte der Laakirchner ein klares Ziel: „Meinen Lebensunterhalt mit Musik zu verdienen – auch wenn’s knapp wird.“

Jetzt, zwölf Jahre später, hat er dieses Ziel mehr als erreicht und seinen Job als Grafiker längst hinter sich gelassen. Als Solokünstler bringt der 40-Jährige im Jänner seine neue Single „Imma“ heraus, als Teil von „The Rats Are Back“ begeistert er an der Seite von Norbert Piesczek, Volker Oberhauser und Pepe Schütz Tausende Menschen mit Swing. Außerdem moderierte er Fernsehsendungen und Musikfestivals, stand mit verschiedensten Musik-Formationen auf der Bühne und war Österreichs offizieller Vertreter beim Song- Contest in Helsinki mit dem Song „Get A Life – Get alive“.

Am Samstag, dem 15. Dezember, singt und moderiert der Sohn einer Österreicherin und eines Indonesiers die OÖNachrichtenChristkindl-Gala – wie alle anderen auftretenden Künstler unentgeltlich im Dienste der guten Sache.

Außer für seine Stimme wurde Papilaya seit Beginn seiner Karriere für sein bescheidenes, freundliches Wesen und seine gewissenhafte Einstellung geschätzt – doch die Jahre im Musikgeschäft haben auch an ihm Spuren hinterlassen. Vergangenes Jahr zwang ihn ein Burn-out in eine Auszeit, später musste er nach zwölf gemeinsamen Jahren die Trennung von seiner Frau Julie verkraften.

Jetzt will er die Zeit nutzen, sich wieder auf sich selbst und seine Musik zu konzentrieren – „Diese Möglichkeit, alles andere wirklich hintanzustellen, die habe ich halt erst jetzt wieder, weil ich alleine bin“, sagt Papilaya: „Als Musiker wird man vor allem auch dann kreativ, wenn es einmal nicht so gut geht. Nach der Trennung von meiner Frau war ich einige Zeit in Berlin und in Frankfurt und habe sehr viele Songs geschrieben.“

Songs, die der Wahl-Wiener über das Jahr 2019 verteilt veröffentlichen will. Doch vorher geht es auch für Papilaya zurück in die Heimat – Weihnachten feiert er mit seinen Großeltern in Laakirchen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema