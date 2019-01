Drei Verletzte bei Alko-Unfall in Ternberg

TERNBERG. Ein Mühlviertler (44) kam in der Nacht auf Donnerstag in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Drei Mitfahrer wurden bei dem Unfall verletzt.

Bild: vowe

Der Unfall ereignete gegen 2.15 Uhr auf der auf der Eisenstraße (B115). Der 44-Jährige kam mit seinem Auto von der schneeglatten Fahrbahn ab, das Fahrzeug überschlug sich und kam auf den Rädern zum Stehen. Drei Mitfahrende, ein 19-Jähriger und eine 23-Jährige aus Steyr sowie ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land, wurden mit leichten Verletzungen nach Steyr ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkotest bei dem 44-Jährigen ergab 1,32 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Für die Aufräumarbeiten musste die Eisenstraße für etwa 20 Minuten gesperrt werden.

Auch in Altenberg bei Linz (Bezirk Urfahr-Umgebung) verursachte ein Betrunkener einen Unfall: Ein 55-Jähriger geriet am Mittwoch gegen 21.40 Uhr mit seinem Unimog auf das Bankett eines Güterwegs. Dieses hielt dem Gewicht des Fahrzeugs nicht Stand, der Unimog kippte um und landete seitlich in der Wiese. Der 55-Jährige konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Bei dem Lenker wurden 1,22 Promille gemessen. Auch er ist seinen Führerschein los.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema