Arbeitslose Oberösterreicher handelten mit Drogen im Wert von 86.000 Euro

METTMACH/AUROLZMÜNSTER. Kiloweise Marihuana kauften vier junge Innviertler aus Mettmach und Aurolzmünster und gaben einen Teil davon an zahlreiche Abnehmer weiter. Sie sind in Haft.

Die Marihuana-Pflanze. Bild: Symbolfoto: DPA

Einen Erfolg im Kampf gegen den organisierten Drogenhandel verzeichneten der Kriminaldienst Ried und das Landeskriminalamt Oberösterreich: Mehr als zwei Jahre lang hat eine vierköpfige Tätergruppe mindestens 8,6 Kilo Marihuana im Straßenverkaufswert von 86.000 Euro gekauft und den Großteil davon an rund 30 „Kunden“ im Alter von 16 bis 25 Jahren weiterverkauft. Zumindest 3,6 Kilo Marihuana haben die vier Verdächtigen von Tschechien nach Österreich geschmuggelt.

„Sie haben nicht nur an Kleinstabnehmer Marihuana verkauft, sondern auch an Drogenhändler in weiteren oberösterreichischen Städten“, sagt Friedrich Glechner von der Polizei Ried. Daraufhin kam es auch in Ried, Braunau und Wels zu Anzeigen und Festnahmen.

Kopf des aufgeflogenen Drogenrings war ein 24-jähriger Arbeitsloser aus Mettmach. Gemeinsam mit seiner ebenfalls beschäftigungslosen Lebensgefährtin (23 Jahre alt) koordinierte er die Drogen-Geschäfte. Für den Ein- und Weiterverkauf des Suchtmittels waren ein 23-jähriger Arbeitsloser aus Aurolzmünster und ein Bauarbeiter (23) aus Mettmach verantwortlich. Bei den Hausdurchsuchungen entdeckte die Polizei noch 200 Gramm Marihuana sowie verbotene Waffen, wie Stahlruten sowie einige als Taschenlampe getarnte Elektroschocker.

„Wir hatten Hinweise aus der Bevölkerung erhalten und zu ermitteln begonnen. Bei Verkehrskontrollen sind dann einige Abnehmer unter Drogeneinfluss erwischt worden. Damit haben sich die Verdachtsmomente nach und nach immer weiter erhärtet“, sagt Glechner.

Mit dem Erlös aus dem Marihuana-Verkauf sollen die vier mutmaßlichen Täter für einige Monate den Großteil ihres Lebensunterhalts finanziert haben. Sie wurden bereits vom Landesgericht Ried zu mehrmonatigen unbedingten und bedingten Haftstraßen verurteilt. Der Kopf der Bande erhielt 15 Monate Haft.

