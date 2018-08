Mädchen schläft nach Party eine Woche durch

CARDIFF. Die Waliserin Hermione Cox-Denning benötigt nach Feiern mit Alkohol besonders viel Bettruhe.

(Symbolbild) Bild: colourbox

Auf den ersten Blick wirkt die 18-Jährige wie ein ganz normaler Teenager. Auf ihrem Facebook-Profil zeigt sich das junge Mädchen lebenslustig mit ihren Freundinnen und gerne auch mal mit einem Getränk in der Hand. Doch was im ersten Moment so harmlos erscheint, kann für die Waliserin ernsthafte Folgen haben. Nicht etwa, weil Hermione sich hemmungslos betrinkt, sondern weil sie an einer äußert seltenen Schlafkrankheit leidet. Die Krankheit nennt sich das Kleine-Levin-Syndrom an und wird durch Alkohol sogar noch verstärkt.

„Ich kann auf Partys höchstens ein oder zwei Drinks nehmen, sonst schlafe ich nächtelang durch“, so Hermione im Gespräch mit der Sun. Nach ihrem 18. Geburtstag habe sie eine ganze Woche geschlafen. Erstmals machte sich die Krankheit, die durch eine Störung im Zentralnervensystemausgelöst wird, im Alter von 15 Jahren bei ihr bemerkbar. „Ich glaube, damals war das vor allem für meine Freunde komisch, weil ich einfach verschwunden war“, erinnert sich sie sich.



Auch ihre Familie machte sich damals Sorgen. Heute weiß jeder, der das hübsche Mädchen kennt, von der Krankheit. Und auch auf ihrem eigenen YouTube-Kanal spricht Hermione offen über ihren Zustand. Mittlerweile hatte sie schon 30 Schlaf-Attacken. Die kommen immer ganz plötzlich, zum Beispiel beim Fernsehen. Dann hilft auch kein Kaffee mehr. Auch Medikamente gegen das Syndrom gibt es nicht. Bei manchen Patienten verschwindet die Krankheit aber nach ein paar Jahren von alleine.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema