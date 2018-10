Schulsprache Deutsch: FPÖ startet Petition

LINZ / WIEN. Die Vehemenz, mit der die FPÖ das Thema „Schulsprache Deutsch“ verfolgt, ist FP-Klubobmann Herwig Mahr durchaus bewusst.

2009 kam Haimbuchner als 31-Jähriger in die Landesregierung, 2015 führte er die FP in eine Koalition mit der VP. Bild: Alexander Schwarzl

Immerhin stellte man im Jahr 2010 den ersten Antrag. „Aber uns ist das ein wirkliches Anliegen“, so Mahr. Deshalb will man sich auch mit der zuletzt ablehnenden Reaktion von Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) nicht zufriedengeben, die OÖN berichteten. Die verfassungsrechtlichen Bedenken seien mit einem Gutachten bereits ausgeräumt worden, so Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP).

Nun will man mit einer Online-Petition zeigen, dass der Zuspruch in der Bevölkerung groß ist. Haimbuchner spricht von einem Wunsch der „Mehrheit“, für die Petition rechnet er mit der Unterstützung von „ein paar Tausend“. Damit und mit den juristischen Argumenten wolle man den Bildungsminister überzeugen.

Bei Verstoß Vokabellernen

Konkret wünscht sich die FPÖ Oberösterreich im Schulgesetz eine Veränderung des Begriffs „Unterrichtssprache“ durch „Schulsprache“. Damit sei abgedeckt, dass auch in den Pausen und bei Schulveranstaltungen Deutsch gesprochen werden müsse. Die Schulordnungs-Verordnung soll überdies ergänzt werden um „Erziehungsmittel“ wie ergänzendes Erlernen von Deutschvokabeln oder ergänzende Deutsch-Förderstunden. „In einem allerletzten Schritt können diese Mittel bei Verstößen eingesetzt werden“, so Haimbuchner. Vor allem gehe es aber um Bewusstseinsbildung.

Kritik kommt von SP-Bildungssprecherin Sabine Promberger: „Um Deutsch optimal zu erlernen, brauchen wir wirkungsvollen Unterricht“ und keine „unglaubwürdige Symbolpolitik“. Statt mehr Gesetzen würde es mehr Lehrer brauchen.

