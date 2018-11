Österreichs Nein zum Migrationspakt der UNO: Experte sieht "fatales Signal"

WIEN. Völkerrechtler Manfred Nowak: Angst um Verlust der Souveränität ist unbegründet.

Kanzler Kurz und Vizekanzler Strache: Keine Unterschrift unter den UNO-Migrationspakt Bild: APA/HERBERT NEUBAUER

Dass Österreich sich aus dem globalen Migrationspakt der UNO zurückziehe, sei ein "fatales Signal", sagt der Wiener Völkerrechtsprofessor Manfred Nowak. Bisher habe Österreich im Rahmen der UNO immer ein "sehr positives Image" gehabt. Mit dieser Entscheidung "schneiden wir uns ins eigene Fleisch", sagt Nowak.

Wie berichtet, hat die Regierung beschlossen, den UNO-Migrationspakt nicht zu unterzeichnen. Der rechtlich nicht bindende Vertrag soll Grundsätze für den Umgang mit Flüchtlingen und Migranten festlegen und am 10. und 11. Dezember bei einer UNO-Konferenz in Marrakesch in Marokko angenommen werden. Vor Österreich haben nur die USA unter Donald Trump und Ungarn unter Viktor Orbán das Abkommen abgelehnt. Australien und Polen haben Skepsis angemeldet.

Österreichs Regierungsspitze rechtfertigt ihre Entscheidung mit inhaltlichen Bedenken. Man erachte den Migrationspakt nicht für geeignet, um Migrationsfragen zu regeln, befürchte den Verlust österreichischer Souveränität in der Migrationspolitik und eine Verwässerung zwischen legaler und illegaler Migration, betonten Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP).

Diesen Argumenten widerspricht Universitätsprofessor Nowak: Der UNO-Pakt sei "rechtlich nicht verbindlich", daher seien die Begründungen der Regierung nur vorgeschoben. "Aufgrund des Migrationspakts wird sich nicht – auch nicht in zwanzig Jahren – ein Recht auf Migration ergeben", sagt Nowak.

Österreichs Entscheidung löste sowohl innenpolitisch wie auch international Kritik aus. Die Opposition warf der Koalition vor, Österreichs internationalen Ruf aufs Spiel zu setzen und bloß vordergründig innenpolitisch punkten zu wollen. Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sprach sein Bedauern über die Entscheidung aus. Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz oder die Caritas beklagten ebenfalls den Rückzug aus dem Migrationspakt. Die rechtspopulistische AfD in Deutschland begrüßte dagegen Österreichs Schritt und rief die Berliner Regierung auf, ebenfalls aus dem Pakt auszusteigen.

Stelzer: "Bemerkenswert"

Bei der Einigung auf einen Entwurf für den UN-Migrationspakt im Juli war Österreich auf technischer Ebene noch mit an Bord. In den vergangenen Wochen hatten vor allem FPÖ und rechte Gruppierungen gegen das Abkommen mobil gemacht. In der FPÖ war die Zufriedenheit mit dem Nein daher auch groß: Die Ablehnung sei "im Interesse Österreichs", sagte FPÖ-Landeschef Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner.

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) bezeichnete Österreichs Nein als "bemerkenswert, aber vertretbar". Es sei ein "selbstbewusstes Signal". Österreich habe sich nichts vorzuwerfen, weil man sehr viele Flüchtlinge aufgenommen habe.

Der UNO-Vertrag: 34 Seiten, 23 Ziele

Die UNO-Mitgliedstaaten haben sich im September 2016 – nach einer Initiative des damaligen US-Präsidenten Barack Obama – darauf verständigt, einen Migrationspakt zu schließen. Ziel des Paktes ist, die seit Jahren zunehmende globale Flucht- und Migrationsbewegung mit vereinten Kräften zu bewältigen.

Die UNO beziffert die Zahl der Migranten weltweit auf 260 Millionen Menschen, das sind (Stand Ende 2017) rund 3,4 Prozent der Weltbevölkerung.

Die UNO-Vollversammlung einigte sich mit Ausnahme der USA am 13. Juli dieses Jahres auf einen Entwurf des ersten globalen Migrationspakts („Globaler Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration“). Von den 23 Zielen, die auf 34 Seiten festgehalten werden, sind einige sehr allgemein gehalten: „Schwachstellen der Migration“ sollen „angegangen und verringert“, die „grenzüberschreitende Antwort auf Migrantenschmuggel“ soll gestärkt werden, „Sozialversicherungsansprüche und erworbene Versorgungsleistungen“ sollen von Land zu Land übertragbar gemacht werden.

Betont wird in dem Papier auch, dass die Souveränität der Nationalstaaten und ihr Recht auf eine selbstständige Gestaltung ihrer Migrationspolitik durch den Pakt nicht angetastet werden soll und durch die Vereinbarung keine völkerrechtliche Bindung bestehe.

Nach den USA haben auch Ungarn und nun Österreich angekündigt, dem Pakt nicht zuzustimmen. Der Vertrag soll am 10. und 11. Dezember in Marokko beschlossen werden.

Den gesamten UNO-Migrationspakt können Sie hier nachlesen:

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema