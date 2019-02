Guaidó umwirbt Maduros Partner

CARACAS. Der selbst ernannte Interimspräsident und Oppositionsführer Venezuelas, Juan Guaidó, hat direkten Verhandlungen mit dem Staatschef Nicolás Maduro eine klare Absage erteilt.

Guaidó fürchtet um seine Frau und Tochter. Bild: APA/AFP

"Maduro ist ein Diktator", betonte der 35-Jährige in einem TV-Interview. "Wenn er von Dialog spricht, will er nur Zeit gewinnen." Reden will Guaidó aber mit Russland und China, den Unterstützern von Maduro. Unterdessen reißen die Berichte über heimliche Gold-Exporte aus Venezuela nicht ab: Die Opposition spricht von Hinweisen, wonach ein russisches Flugzeug 20 Tonnen Gold der Zentralbank außer Landes geschafft hat. 15 weitere Tonnen wurden angeblich an die Vereinigten Arabischen Emirate verkauft, um an dringend benötigtes Kapital zu kommen. Beobachter befürchten eine Eskalation des seit Tagen dauernden Machtkampfes: "Sie wollen mich einschüchtern", klagte Oppositionsführer Guaidó, nachdem sich bewaffnete Einheiten seinem Haus genähert hatten. Für das Wochenende riefen beide Seiten zu neuen Protesten auf.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema