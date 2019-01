"Raus aus der Krisen-Rhetorik"

MÜNCHEN/WIEN. Für EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber steht die EU vor einer Richtungswahl.

Manfred Weber, Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei für die EU-Wahl am 26. Mai Bild: AFP

"Die Europawahl entscheidet darüber, ob es im Europäischen Parlament Mehrheiten von Nationalisten und Populisten geben wird, die die europäische Partnerschaft und das Miteinander im Kern ablehnen", sagt Manfred Weber, Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) bei der EU-Wahl am 26. Mai, in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur. Der deutsche CSU-Politiker besuchte gestern das Neujahrskonzert in Wien und traf danach Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP). Weber hat nach der EU-Wahl gute Chancen auf das Amt des EU-Kommissionspräsidenten.

Insgesamt mahnte Weber, man müsse in der EU aus der "Krisen-Rhetorik" herauskommen und die Erfolge sehen: Eindämmung der illegalen Migration, Schaffung Millionen neuer Arbeitsplätze – oder dass die Eurozone der stabilste Währungsraum der Welt sei.

Nein zur Türkei

Weber erneuerte sein Versprechen, die Gespräche mit der Türkei über eine Mitgliedschaft in der EU zu beenden. "Wir müssen klarstellen, dass die EU Grenzen hat, und diese Grenzen müssen auch definiert werden. Und da muss man ehrlich gegenüber den Europäern und den Türken sein", betonte Weber.

Und: "Ich will ein Europa, das sich ums Große kümmert". Einerseits ist er dafür, die Rückübertragung von Aufgaben der EU an die Staaten zu prüfen. Andererseits plädiert er in der Außen- und Sicherheitspolitik für "mehr Europa".

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema