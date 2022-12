WM-Podcast "Licht und Schatten" - Episode 4

Oft ist Katar als Austragungsland der WM kritisiert worden - und in den meisten Fällen auch zurecht. Doch nicht nur der Einfluss auf die Fußballwelt, sondern auch die Fußball-Begeisterung sind im Emirat groß. Ob es deswegen berechtigt ist, die WM dorthin zu vergeben und warum Katar nicht das erste Land mit problematischer Menschenrechtslage ist, in dem eine sportliche Großveranstaltung stattfindet, hören Sie in Episode 4 von "Licht und Schatten", dem WM-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten.

Redaktion, Interviews und Recherche: Florian Wurzinger und Markus Prinz

Florian Wurzinger und Markus Prinz Produktion, Schnitt und Sounddesign: Markus Prinz

Markus Prinz Moderation: Florian Wurzinger

Florian Wurzinger Voiceover: Klaus Mittmansgruber

Klaus Mittmansgruber Musik: Alon Peretz und Maya Belsitzman mit Matan Ephrat

Alon Peretz und Maya Belsitzman mit Matan Ephrat Interviewpartner in dieser Folge waren: Andreas Neubauer, Rudlf Müllner, Peter Ahrens, Leo Windtner und Hannes Obernhumer

