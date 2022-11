WM-Podcast "Licht und Schatten" - Episode 3

Seit der WM-Vergabe sind in Katar viele Arbeitsmigranten bei Bauprojekten für die Weltmeisterschaft gestorben. Sie haben bei extremer Hitze arbeiten müssen und in heruntergekommenen Unterkünften gelebt - weit weg von den glitzernden Wolkenkratzern in Doha. Der Staat Katar hat sie behandelt wie Menschen zweiter Klasse - ohne Rechte und teilweise sogar ohne Bezahlung. Warum die Arbeiter schamlos ausgebeutet wurden und ob mittlerweile Besserung in Sicht ist, hören Sie in Episode 3 von "Licht und Schatten", dem WM-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten.

Redaktion, Interviews und Recherche: Florian Wurzinger, Markus Prinz und Alexander Zens

Florian Wurzinger, Markus Prinz und Alexander Zens Produktion, Schnitt und Sounddesign: Markus Prinz

Markus Prinz Moderation: Florian Wurzinger

Florian Wurzinger Voiceover: Klaus Mittmansgruber

Klaus Mittmansgruber Layout-Sprecher: Klaus Mittmansgruber

Klaus Mittmansgruber Musik: Alon Peretz und Maya Belsitzman mit Matan Ephrat

Alon Peretz und Maya Belsitzman mit Matan Ephrat Interviewpartner in dieser Folge waren: Sandra Iyke, Benjamin Best, Andreas Neubauer und Max Tunon

