Bei staatlichen und privaten Unternehmen sind rund zwei Millionen Arbeitsmigranten beschäftigt, davon etwa die Hälfte aus Südasien. Die OÖNachrichten sprachen mit Max Tunon, Leiter des Büros der Internationalen Arbeitsorganisation ILO in Katar. Er ist in Manchester geboren, hat die britische und panamaische Staatsbürgerschaft und war zuvor für die ILO in Thailand, Indien und China tätig.