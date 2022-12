WM-Podcast "Licht und Schatten" - Episode 5

Nach dem Finale am 18. Dezember wird die Fußball-WM in Katar Geschichte sein. Es ist allerdings davon auszugehen, dass das kleine Emirat am Persischen Golf auch danach auf der großen sportlichen Weltbühne mitmischen wird. Was außerdem von der WM bleiben wird und warum die fortschreitende Kommerzialisierung zur Gefahr für den Spitzenfußball wird, hören Sie in Episode 5 von "Licht und Schatten", dem WM-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten.

Redaktion, Interviews und Recherche: Florian Wurzinger und Markus Prinz

Florian Wurzinger und Markus Prinz Produktion, Schnitt und Sounddesign: Markus Prinz

Markus Prinz Moderation: Florian Wurzinger

Florian Wurzinger Voiceover: Klaus Mittmansgruber

Klaus Mittmansgruber Layout-Sprecher: Klaus Mittmansgruber

Klaus Mittmansgruber Musik: Alon Peretz und Maya Belsitzman mit Matan Ephrat

Alon Peretz und Maya Belsitzman mit Matan Ephrat Interviewpartner in dieser Folge waren: Caroline Adenberger, Max Tunon, Sandra Iyke, Leo Windtner, Andreas Neubauer, Peter Ahrens und Rudolf Müllner

Hören Sie den Podcast auch auf allen gängigen Plattformen:

