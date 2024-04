013 - Wann bin ich richtig in der Notaufnahme?

Die Notaufnahmen der heimischen Krankenhäusersind immer öfter an den Auslastungsgrenzen, Patienten klagen über lange Wartezeiten. Das liegt unter anderem auch daran, weil Menschen mit Beschwerden in die Notaufnahme kommen, die nicht hierhin gehören. „Es kommen auch Patienten mit einfachen Anliegen wie einem Hautausschlag oder einem Zeckenbiss. Für diese wären ein Hausarzt oder Facharzt allerdings die richtigeren Ansprechpartner“, sagt Thomas Urich, Leiter der Notaufnahme im Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck. Es werde zwar niemand abgewiesen, aber nach Dringlichkeit entschieden, wer zuerst dran kommt.

Im Podcast-Gespräch mit Elisabeth Eidenberger erklärt Thomas Urich wie die Arbeit in der Notaufnahme wirklich aussieht, welche Aufgaben hier tagtäglich erledigt werden und mit welchen Wehwehchen Sie wirklich in der Notaufnahme richtig sind – und mit welchen nicht.

Zu Gast im Podcast: Dr. Thomas Urich, Leiter der Notaufnahme im Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck

