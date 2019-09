Wer zuerst das Fleisch und dann die Nudeln isst, nimmt leichter ab

Nicht nur was und in welcher Menge man isst, soll sich laut einer neuen Studie des Weill Cornell Medical College in New York City (USA) auf das Gewicht auswirken, sondern auch, welche Reihenfolge beim Essen eingehalten wird. Demnach sollen Kohlenhydrate, die bei einer Mahlzeit zu Beginn gegessen werden, eher ansetzen, als wenn Eiweiß oder Gemüse zuvor gegessen wird.

Im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit haben Frauen und Männer mit Diabetes Typ 2 die gleiche Mahlzeit an drei aufeinanderfolgenden Tagen in unterschiedlicher Reihenfolge gegessen. Zuerst verzehrten die Studienteilnehmer Kohlenhydrate (Ciabatta und Orangensaft) zum Frühstück und zehn Minuten später Proteine und Gemüse (gegrillte Hühnerbrust mit grünem Salat, Tomaten und Gurken). Am nächsten Tag waren Proteine und Gemüse zuerst dran und zehn Minuten später gab es die Kohlenhydrate. Zum Schluss wurden Proteine, Gemüse und Kohlenhydrate gemeinsam verzehrt.

Interessantes Ergebnis

Dabei zeigte sich, dass der Blutzuckergehalt deutlich geringer war, wenn Kohlenhydrate erst am Ende einer Mahlzeit gegessen wurden. Und sogar wenn Proteine, Gemüse und Kohlenhydrate gemeinsam gegessen wurden, war der Blutzuckerwert noch geringer, als wenn die Kohlenhydrate zu Beginn der Mahlzeit verzehrt wurden.

Die Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass der Anstieg des Blutzuckerspiegels positiv beeinflusst werden kann, wenn man bei der Einnahme der Mahlzeiten eine gewisse Reihenfolge einhält.

"Wird eine Mahlzeit mit Gemüse und Protein oder nur Gemüse statt mit Kohlenhydraten begonnen, können günstige Effekte erwartet werden", so die Wissenschafter. Dies sei eine einfache Möglichkeit, den Blutzuckerspiegel positiv zu beeinflussen.

Diese Tatsache können sich auch Abnehmwillige zunutze machen. Denn wenn der Blutzuckerspiegel weniger ansteigt, setzt der Körper bekanntlich auch weniger Fett an. Stephan Martin, Chefarzt für Diabetologie und Direktor des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums (WDGZ) in Düsseldorf, schließt sich diesen Studienergebnissen an. Er sagt: "Bei identisch zusammengesetzten Mahlzeiten ändern sich die Glukose-, Insulin- und GLP-1-Spiegel in wesentlich günstigerer Weise, wenn der Proteinanteil zuerst gegessen wird."

Besonders Menschen, die an Diabetes Typ 2 leiden und abnehmen wollen, sollen beim Essen auf die Reihenfolge der Nahrungsmittel achten, die sie zu sich nehmen, empfiehlt der Facharzt. (gul)