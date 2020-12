Hautkrebs: Um 15 Prozent weniger Diagnosen

Bild: OK

Das Hautkrebszentrum ist somit das erste, das in Oberösterreich den internationalen Vorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft entspricht. Oberarzt Helmut Kehrer, Leiter des neuen Hautkrebszentrums, ruft zur Vorsorge auf – auch in Pandemiezeiten: "Durch das Fernbleiben von Vorsorgeuntersuchungen im niedergelassenen Bereich wurden bisher bis zu 15 Prozent weniger Krebserkrankungen diagnostiziert. Vor allem die Hautkrebsvorsorge ist im Winter am idealsten."