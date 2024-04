Gesund zu kochen und zu essen, lernen Kinder eher von der Mutter

Mama ist immer noch Mädchen für alles – besonders in Sachen Haushalt und Kinder. Das zeigt eine Umfrage von Vorwerk Österreich mit dem Marktforschungsinstitut TQS. Was man auch immer unter „gutem Essen für Kinder“ versteht, die Verantwortlichkeit liegt in vielen Fällen bei den Müttern:

Die Hälfte (52 Prozent) der 500 befragten Eltern gibt an, dass beide Erziehungsberechtigten für die Ernährung sorgen.

In mehr als einem Drittel der Fälle (37 Prozent) sind es jedoch nur die Mütter.

Fragt man Mütter, sieht die Verteilung anders aus: 51 Prozent von ihnen geben an, allein verantwortlich zu sein, in 41 Prozent der Fälle sind es beide Eltern und nur ein Prozent der Frauen gibt an, dass Väter allein für die Ernährung Sorge tragen.

Mütter bieten öfter Gemüse an

Laut der Umfrage ist es Müttern wichtiger, dass ihre Kinder mindestens einmal pro Tag eine warme, selbstgekochte Mahlzeit essen (Männer: 64 Prozent, Frauen: 78 Prozent) und vorrangig Wasser trinken (Männer: 41 Prozent, Frauen: 60 Prozent).

Sie kochen auch deutlich häufiger: 80 Prozent der Frauen tun dies „einmal täglich“ (Männer: 60 Prozent).

Bei Frauen konsumieren die Kinder häufiger Obst (Frauen: 82 Prozent, Männer: 68 Prozent) und Gemüse (Frauen: 68 Prozent, Väter: 52 Prozent).

Männer essen mit ihren Kindern hingegen öfter auswärts in Lokalen (Männer: 45 Prozent, Frauen: 31 Prozent), Fast Food (Männer: 42 Prozent, Frauen: 32 Prozent), Fertiggerichte (Männer: 58 Prozent, Frauen: 43 Prozent), und bestellen häufiger beim Lieferservice (Männer: 31 Prozent, Frauen: 16 Prozent).

Alleinerzieher: Mehr Fast Food

Ein weiterer Trend: Alleinerziehende essen mit ihren Kindern öfter auswärts in Lokalen (Alleinerziehende: 41 Prozent, Nicht-Alleinerziehende: 8 Prozent).

Auch Fast Food rückt stärker in den Fokus: 33 Prozent der Alleinerziehenden geben an, dass es das „mindestens mehrmals pro Woche“ gibt. Im Vergleich gaben das nur 9 Prozent der Nicht-Alleinerziehenden an.

Zudem bestellen Alleinerziehende häufiger beim Lieferservice (51 Prozent, Nicht-Alleinerziehende: 17 Prozent).

