Kritik an Handke vor Verleihung des Nobelpreises

"Dass am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, der Literaturnobelpreis einer rassistischen Person gegeben wird, die den Genozid in Bosnien Herzegowina leugnet und Kriegsverbrecher verteidigt, hat keine andere Bedeutung, als Verstöße gegen Menschenrechte auszuzeichnen", erklärte Erdogan am Dienstag. So wird der türkische Botschafter wird der Zeremonie aus Protest fernbleiben. Kritiker werfen Erdogan selbst Menschenrechtsverletzungen vor, etwa dass unter seiner Führung Oppositionelle durch politische Prozesse zum Schweigen gebracht werden.

Livestream: nachrichten.at überträgt die Verleihung des Friedensnobelpreises um 13 Uhr sowie des Literaturnobelpreises an Peter Handke ab 16:30 Uhr:

Für 14 Uhr ist die erste Protestaktion in Stockholm geplant. Sie soll in einer Ecke des Platzes vor dem Konzerthaus stattfinden, wo um 16.30 Uhr die feierliche Zeremonie beginnt. Die wesentlich größere Demonstration ist für 18 Uhr, also nach der Nobelpreisgala, auf dem unweit gelegenen Platz Norrmalmstorg angemeldet.

Für den Protest erwartet Mitorganisatorin Teufika Sabanovic mindestens 500 Teilnehmer. Sie glaube aber nicht daran, dass sich der Schriftsteller für seine Haltung doch noch entschuldigen werde. Handke habe bereits auf der Pressekonferenz in der Schwedischen Akademie am Freitag eine goldene Gelegenheit verstreichen lassen, auf Fragen zu seiner Haltung zum Jugoslawien-Konflikt angemessen zu antworten.

"Ich würde mir wünschen, er würde sich ändern, und ich glaube an das Gute im Menschen. Aber er kann seine Veröffentlichungen nicht rückgängig machen. Es ist eine unmögliche Situation", sagte Sabanovic der dpa. Unterdessen schloss sich Kroatien jenen Ländern an, die aus Protest die Verleihungszeremonie boykottieren, auch die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) mit Sitz in Frankfurt am Main hält die Vergabe für skandalös. In Sarajewo war am Dienstagvormittag auf einem Display im Stadtzentrum von Sarajevo am Dienstag der Schriftzug "Shame on you!" zu lesen. Die Aufschrift auf dem Display am Gebäude des City Center war mit der Abbildung des Schriftstellers und Totenschädeln versehen.

ORF und "Der Standard" berichteten auch von einer geplanten Pro-Handke-Manifestation von nach Stockholm gereisten serbischen Frauen, die am Tag der Preisverleihung "friedliche Präsenz zeigen" wollen. Handke habe mit seinen Reisen an die Schauplätze der kriegerischen Auseinandersetzungen bloß "seine eigene Wahrheit herausfinden" wollen.

Im Konzerthaus von Stocklholm laufen unterdessen die letzten Vorbereitungen für die Überreichung des Noblpreises. 1.560 geladene Gäste - darunter nur zwölf internationale und sieben nationale Printjournalisten - dürfen der um 16.30 Uhr beginnenden Zeremonie im Konzerthaus von Stockholm beiwohnen. Hier werden seit 1926 mit wenigen Ausnahmen die Nobelpreise vergeben. Lediglich der Friedensnobelpreis wird am selben Tag traditionell im Rathaus in Oslo verliehen. Die Kleiderordnung bei der Nobelpreisverleihung ist strikt: Frack für die Männer, Abendkleid für die Damen.

Auf der Bühne nehmen rund 90 Personen Platz, darunter neben früheren Preisträgern auch Mitglieder der Schwedischen Akademie der Wissenschaften, der Nobelkomitees des Karolinska-Instituts und der Schwedischen Akademie sowie des Aufsichtsrats der Nobel-Stiftung. Gegenüber von König und Königin, sowie von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel sitzen auf der Bühne in der ersten Reihe die heuer zwölf Preisträger und zwei Preisträgerinnen (neben Olga Tokarczuk die Ökonomin Esther Duflo, eine der drei Laureaten des nicht auf Alfred Nobels Testament zurückgehenden, sondern von der Schwedischen Reichsbank ins Leben gerufenen und erst seit 1969 verliehenen Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften), die nach dem Eintreffen der königlichen Familie zu den Klängen von Mozarts Marsch in D-Dur KV 249 feierlich einziehen.

Nach dem offiziellen Ende der Zeremonie, das für 17.37 Uhr erwartet wird, dürfen Familien und Freunde zur Gratulation auf die Bühne. Viel Zeit zum Jubeln bleibt jedoch nicht, ist doch bereits für 18.30 Uhr das Eintreffen und Begrüßen der ersten Gäste im Stockholmer Rathaus avisiert, wo das Festbankett für 1.350 Geladene stattfindet. 88 Plätze bietet der Ehrentisch, an dem auch die Nobelpreisträger Platz nehmen. Nach Einzug dieser Ehrengäste zu Orgel- und Trompetenklängen wird der erste Champagner laut Plan um 19.13 Uhr serviert, gefolgt von einem Toast, den der Schwedische König im Andenken an Preisstifter Alfred Nobel (1833-1896) ausbringt. Um 22.30 Uhr beginnt der letzte Programmpunkt, zu dem die Nobelpreisträger beizutragen haben: Während Kaffee und Likör serviert werden, werden sie von Toastmaster Sara Tabari ersucht, kurze englische Dankesworte an die Gäste zu richten, wobei für jede Preiskategorie nur jeweils ein Laureat das Wort ergreifen darf. Handke ist als Vorletzter - vor Esther Duflo - an der Reihe. Gegen 23.02 Uhr wird das Signal erwartet, dass sich die Gäste von den Tischen erheben dürfen. Danach kann in der Goldenen Halle getanzt werden. Es spielt das Laszlo Royale Dance Orchestra.