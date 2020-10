"The Trial of The Chicago 7": Frieden, der in Gewalt kippt

Chicago, 1968: Die Demokraten rüsten sich für ihren Parteitag, draußen laufen Friedensdemos gegen den Vietnamkrieg. Die Situation zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften eskaliert, viele werden verletzt. Oscar-Sieger Aaron Sorkin ("The Social Network") inszeniert aus dem gerichtlichen Nachspiel einen dichten, umfassend recherchierten Film, der sich um die vermeintlichen Anstifter dreht. Verkörpert werden sie u. a. von Stars wie Eddie Redmayne – ein Fest des Schauspiels.

The Trial of The Chicago 7: USA 2020, 129 Min., jetzt im Kino, ab 16. 10. auf Netflix

OÖN Bewertung:

Der Trailer zum Film: