"Dream Scenario": Nicolas Cage als ein Jedermann in den Träumen der Menschen

Hollywoodstar Nicolas Cage einmal ganz anders: Mit Haarausfall, Wampe und hängenden Schultern, spielt er in "Dream Scenario", dem faszinierenden US-Debüt von Kristoffer Borgli ("Sick of Myself"), einen Biologieprofessor und belanglosen Jedermann, der plötzlich in den Träumen der Menschen auftaucht. Aus unerklärlichen Gründen taucht er über Nacht in den Träumen tausender Menschen auf.