"Chantal im Märchenland": Die krasseste Kino-Prinzessin ist zurück

Wer Chantal aus den "Fack ju Göhte"-Filmen kennt, weiß, was er von der Figur bekommt, die Jella Haase zum Kult machte: eine Smartphone-süchtige Göre aus armen Verhältnissen, die dem Missverständnis unterliegt, dumm zu sein, dabei ist sie eher ungebildet, aber sie hat ein Herz aus Gold. In ihrem ersten eigenen Filmableger "Chantal im Märchenland" stolpert sie nun wortwörtlich als Prinzessin in ein von den Gebrüdern Grimm inspiriertes Fantasiereich.