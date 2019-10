Halloween: Schaurig schön und sehr beliebt

Die Kinder haben das Fest eins zu eins übernommen. Kostümiert als Gespenster, Hexen oder Skelette ziehen sie von Haus zu Haus. Mit den deutschen Entsprechungen für "Trick or treat" erpressen sie scherzhaft drohend Süßigkeiten, zumeist mit "Süßes, sonst gibt’s Saures". Der Name Halloween hat wiederum mit dem 1. November, dem Allerheiligentag, zu tun. Dieser heißt im Englischen "All Saints Day" oder "All Hallows", der Abend davor der "All Hallows Eve" – verkürzt eben Halloween.

