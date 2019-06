Das Drama vergeht, die großen Hits bleiben bestehen

30 Millionen verkaufte Tonträger weltweit, Nummer-eins-Hits wie "All That She Wants" und "The Sign", dazu mit "Happy Nation" eines der erfolgreichsten Debüt-Alben aller Zeiten – ab 1992 krempelten Ace of Base die internationale Popwelt um. Gemeinsam mit Ulf Ekberg avancierten die drei Geschwister Jonas, Linn und Jenny Berggren zum erfolgreichsten schwedischen Pop-Act nach ABBA und Roxette. Der Traum hielt aber nicht ewig. Genervt von Ruhm und Blitzlicht, zog sich Leadsängerin Linn ins Private zurück, der Rest der Band zerstritt sich fürchterlich. Zuletzt erschien 2010 ein neues Album – allerdings mit zwei von Bruder Jonas neu gecasteten Sängerinnen. Ein Schritt, der viel Ärger im Hause Berggren nach sich zog. Heute trägt Jenny Berggren die Fackel der Band weiter. Am 2. August gastiert die 47-Jährige beim von den OÖN präsentierten "We Love The 90s"-Festival auf dem Welser Messegelände.

Ulf Ekberg, Linn, Jenny und Jonas Berggren anno 1992

Über all die innerfamiliären Dramen und das Ende ihrer Stammband will Berggren im OÖN-Interview nicht sprechen. An die Anfänge von Ace of Base erinnert sich die Mezzosopranistin aber gerne zurück: "Wir waren so jung und hatten keine Ahnung, was da mit uns passiert. Nie hätten wir uns diesen gigantischen Erfolg auch nur in unseren kühnsten Träumen ausgemalt. Wir hatten Glück, einfach riesiges Glück. Wir haben für Schweden Großes geschaffen." Auf die bevorstehende Wels-Show freut sich die mit dem schwedischen Pianisten Jakob Petrén verheiratete Sängerin speziell. Denn mit Österreich verbindet sie nostalgische Kindheitserinnerungen. "Als kleines Mädchen war ich mit meinen Eltern in Axams in den wunderschönen Tiroler Alpen Ski fahren", so Berggren, die heute wieder in ihrer Geburtsstadt Göteborg lebt.

Ein wahres Luxusproblem

Selbstverständlich wird’s bei "We Love The 90s" alle legendären Hits von Ace of Base zu hören geben. Denn: "Die Fans wollen die großen Klassiker – und die bekommen sie auch!" Auch wenn Berggren vor jeder Show mit einem Luxusproblem zu kämpfen hat. Denn im Gegensatz zu anderen Nineties-Acts hat die 47-Jährige die Qual der Wahl: "Es ist ein Segen, dass ich so viele Hits zur Auswahl habe. Ich will nicht jammern. Aber es ist auch ein Fluch, wenn es darum geht, welche Stücke ich aus Zeitgründen leider weglassen muss." In jedem Fall werde das "We Love The 90s"-Festival ein Erlebnis, verspricht Berggren: "Es ist ein Riesenspaß! Die Show ist gigantisch, die Produktion toll."

Dass Ace of Base in den vergangenen Jahren eine Renaissance erlebten und Superstars wie Lady Gaga oder Katy Perry die Band in Interviews als wichtigen Einfluss zitieren, sieht Berggren entspannt. "Das Größte ist, dass die Songs von Ace of Base immer noch das Publikum glücklich machen. Das ist ein Geschenk. Ich freue mich über jeden einzelnen Fan. Egal ob der jetzt nun Lady Gaga, Katy Perry oder sonst wie heißt."

„We Love The 90s“

Die größte und erfolgreichste 90er-Jahre-Party der Welt (mehr als 300.000 Besucher in ganz Europa) kommt erstmals nach Österreich! Präsentiert von den OÖNachrichten, steigt am 2. August auf dem Messegelände Wels das gigantische „We Love The 90s“-Festival.

Das Line-up spielt alle Stückln: von den Vengaboys („We’re Going To Ibiza“), Haddaway und Dr. Alban über Rednex („Cotton Eye Joe“) bis hin zu Culture Beat, Mr. President und Jenny of Ace of Base.

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at