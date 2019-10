Arnold Schwarzenegger und sein vielleicht lustigstes Duell

Während Arnold Schwarzenegger (72) und Linda Hamilton (63) derzeit in Teil 6 der Terminator-Reihe auf den Kino-Leinwänden Seite an Seite gegen Maschinen kämpfen, stiegen die Schauspieler-Kollegen kürzlich gegeneinander in den Ring, allerdings in einer weitaus weicheren Angelegenheit.

Für das Format "snack wars" des Online-Magazins "LADBible" ließen die beiden Stars Süßigkeiten aus ihrer Heimat gegeneinander antreten. Was schmeckt besser? Dragee-Keksi oder Oreos? Schokoschirmchen oder Reese Peanut Butter Cups? Sachertorte oder Twinkies? Arnold Schwarzenegger widmete sich diesen Fragen mit ungeahnter Passion und verteidigte die heimischen Delikatessen leidenschaftlich.

"Get to da Schokoschirmchen"

Das Video des picksüßen Wettkampfs avancierte binnen kürzester Zeit zum viralen Klickhit und erheitert mit kuriosen Aussagen wie "Get to da Schokoschirmchen" zahlreiche Nutzer. Sehen Sie selbst:

