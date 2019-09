Vom Druckroboter zur Social-Media-Expertin

Bis 12. September haben Interessierte noch Zeit, sich auf www.digitalos.at für den OÖN-Preis zu bewerben. Wir holen die besten Ideen am 22. Oktober in der Linzer Tabakfabrik vor den Vorhang. Zudem loben die OÖN pro Kategorie Medienleistungen aus: Für die Sieger je 9000 Euro, für die vier weiteren Nominierten je 4000 Euro.

Zu den fixen Größen in der heimischen Start-up-Szene zählt Pixelrunner. Das 2016 in Hagenberg gegründete Unternehmen erregt mit einem Landschaftsdruckroboter Aufsehen. Zum Einsatz kommt dieser etwa beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel oder der National Football League in den USA, um Logos in den Schnee und den Rasen zu sprühen. Hinter Pixelrunner steht das Mühlviertler Trio Rainer Kargl, Ronald Schaumberger und Christian Saminger.

In der Kategorie "Digitale Person" tritt die Linzerin Eveline Hartl an. Sie nutzte die Plattformen Instagram und Facebook anfangs, um Auszüge ihrer Modelkarriere zu posten. Mittlerweile zählt sie rund 6000 Freunde auf Facebook und mehr als 10.000 Abonnenten auf Instagram. Hartls Ziel ist es laut eigenen Angaben, "mit meiner Reichweite etwas zu bewegen". Sie setzt sich für einen Gnadenhof für Tiere in Gunskirchen und das Wohl streunender Katzen auf Ibiza ein.

Bewerbungen für den Digitalos sind in vier Kategorien möglich. Die Frist läuft bis 12. September. Machen Sie mit! Für Start-ups gibt es ein zusätzliches Zuckerl: Sie haben die Chance auf eine kostenlose Jahresmitgliedschaft in der Grand Garage in der Tabakfabrik.

