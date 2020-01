"Die Zettelwirtschaft auf der Baustelle muss weg"

In der Bauwirtschaft sei die Hochkonjunktur noch intakt, was in anderen Branchen nicht mehr der Fall sei, sagte gestern Wirtschaftskammer-OÖ-Präsidentin Doris Hummer beim Bautag 2020.

Um die Konjunktur stark zu halten, sei es entscheidend, die Branche weiter zu entlasten, sagte Landesinnungsmeister Norbert Hartl. Es war sein zehnter Bautag als Innungsmeister, und man habe in den vergangenen Jahren viel erreicht. "Aber es gibt in den nächsten Jahren neue Spielfelder", sagte Hartl.

Intensiv werde man sich mit dem Arbeitsschutz auseinandersetzen. Die Verantwortung dafür dürfe nicht allein auf den Schultern der Arbeitgeber liegen. Auch die Arbeitnehmer müssten mehr in die Pflicht genommen werden.

Was die Entbürokratisierung angehe, setzt Hartl große Stücke auf die ID-Card, die kommen soll. Damit nehme man den Kampf gegen die "Zettelwirtschaft auf der Baustelle" auf. Die Arbeitsstunden der Mitarbeiter sollen nicht durch Bürokratie draufgehen, sondern dem Kunden zugutekommen.

Sein Rückblick in die vergangenen Jahre fiel durchaus positiv aus. Als Hauptpunkt nannte Hartl die Arbeitszeitflexibilisierung, aber auch die Entbürokratisierung, auch wenn hier noch einiges zu tun sei. Das Programm der neuen Bundesregierung enthalte viele positive Punkte. "Nichts davon ist selbstverständlich. Interessenvertretung ist das Bohren dicker Bretter", sagte Hartl.

Ausbau der Bauakademie

Die Bauakademie, die weiter ausgebaut werden soll, das E-Learning bei der Lehrlingsausbildung wie auch die Installierung eines Fachhochschul-Studienganges an der FH Wels oder die Etablierung eines Bau-MBA. Dies verbuchte Hartl auf der Habenseite der Interessenvertretung.

Für Martin Greiner, Landesinnungsmeister des Bauhilfsgewerbes, liegt der Schwerpunkt auf der Lehrlingsausbildung. Die 18 Berufsgruppen der Innung seien zwar oft schwer unter einen Hut zu bringen, es gelte aber, die Vorzüge der "Profis am Bau" ins richtige Licht zu rücken.

Der Ö3-Mikromann Tom Walek sprach in seinem Vortrag über die Herausforderungen beim "Wettlauf zum Südpol". Präsidentin Hummer outete sich zwar, dass sie dort nicht unbedingt hinwolle, Vorbild sei aber das Durchhaltevermögen, das man für eine derartige Expedition brauche. (hn)

