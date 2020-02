Eigentlich wäre ein 30-Jahr-Jubiläum Anlass zum Feiern – nicht so beim Uno Shopping. Wie berichtet, steht das 1990 eröffnete und vor zwölf Jahren noch achtgrößte Einkaufszentrum Österreichs seit Ende 2016 bis auf einige wenige Mieter de facto leer.

Versuche, dem 110.000 Quadratmeter großen Areal Leben einzuhauchen, gestalten sich schwierig. Anfang 2019 verlauteten die Mühlviertler Eigentümer Josef Hofer, Hubert Wagner und Joachim Pawelka ihre Pläne eines Fachmarktzentrums, das einen Umbau des Gebäudes vorsah und noch im Laufe des Vorjahres hätte aufsperren sollen.

Noch sind keine Bagger aufgefahren. Die Realisierung eines Fachmarktzentrums, in das ein Bau- und ein Lebensmittelmarkt einziehen sollen, lässt auf sich warten. "Die Entwicklung eines Areals in dieser Größe nimmt viel Zeit in Anspruch und muss gut durchdacht werden", heißt es dazu von den Eigentümern.

Zudem ist das Investorentrio, welches das Areal um einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag gekauft hat, auf ein Duo geschrumpft. Pawelka zog sich Ende November aus der Betreibergesellschaft FMZ-Uno zurück und konzentriert sich auf seine Baufirma RoomBuus.

Ungeachtet dessen halten Hofer und Wagner am Fachmarktzentrum fest. Offen ist, ob die Baumarktkette Hornbach sowie die Lebensmittelmärkte Interspar oder Merkur einziehen werden. Weder die Eigentümer noch andere Projektpartner äußerten sich auf Anfrage dazu. Zeitdruck habe man aber keinen, betonen die Eigentümer.

"Sicher kein Vorzeigeareal"

Für Leondings Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek ist das Gelände "kein Vorzeigeareal". Sie führe "konstruktive Gespräche" mit den Eigentümern. "Aber das Areal gehört nicht der Stadt, und das Umfeld mit der PlusCity macht es schwierig."

Nicht im Sinne der Stadtentwicklung sei ein Wohnbauprojekt wie bei der Kaserne Ebelsberg, sagt die Bürgermeisterin. Dort werden die Gebäude unter anderem durch Tausende Wohnungen ersetzt.