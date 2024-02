Wenn selbst Arbeiten am Wochenende die Firma nicht rettet

Der Gläubigerschutzverband KSV 1870 berichtet über den Konkurs eines kleinen Tischlereibetriebes, der nach Investitionen zum falschen Zeitpunkt, jetzt Konkurs beim Landesgericht Wels angemeldet hat: Die Tischlerei Burgstaller in St. Agatha war 1957 gegründet worden, per Jänner 2020 übernahm Christoph Burgstaller vom Vater und hat in den Betrieb investiert. Anders als große Möbelhäuser, die mit Online-Bestellungen ihr Geschäft am Laufen halten konnten, habe die Corona-Pandemie in dem Betrieb dazu geführt, dass weniger Geschäft als erwartet gemacht werden konnte.

Private Liegenschaft verpfändet

Trotz intensiver Bemühungen konnte das Unternehmen nicht gewinnbringend geführt werden, schreibt der KSV. Der Schuldner brachte Privatvermögen ein, verpfändete eine private Liegenschaft und den Betrieb und arbeitete viel. Obwohl er drei kleine Kinder habe, habe der Antragsteller faktisch jedes Wochenende durchgearbeitet, heißt es in der KSV-Information.

Mit Ausschöpfung des Kontokorrentkreditrahmens kam es Ende 2023 zur Zahlungsunfähigkeit. Die Passiva betragen mehr als eine Million Euro, die Aktiva betragen 12.400 Euro und eine Liegenschaft mit einem Hausbrunnen. Acht Mitarbeiter sind beschäftigt. Das Unternehmen soll nicht fortgeführt werden.

Autorin Sigrid Brandstätter stellvertretende Leiterin Ressort Wirtschaft Sigrid Brandstätter