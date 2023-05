Gastronomie und Baubranche sind Spitzenreiter bei Steuerhinterziehung

Der Großteil der Steuerbetrügereien fand im Getränkegroßhandel, in der Gastronomie und im Bauwesen statt. Auch in der Dienstleistungsbranche wurden schwarze Schafe gefunden. Das gab VP-Finanzminister Magnus Brunner bei einer Pressekonferenz am Donnerstag bekannt - die Steuerfahndung mit ihren 160 Mitarbeitern ist Teil seines Ressorts.

Sie führten im Vorjahr 264 Hausdurchsuchungen und 10 Telefonüberwachungen durch. Darüber hinaus kam es zu 529 Kontoöffnungen und vier Festnahmen.

Oberösterreichische Putzfirma im Visier der Ermittler

Dass die Fahnder auch Betrügereien mit Coronahilfen und Kurzarbeit beschäftigten, zeigt ein Beispiel aus Oberösterreich: Nach einer anonymen Anzeige wurde eine Putzfirma unter die Lupe genommen. Das Unternehmen, das rund drei Millionen Euro an Covid-Förderungen erhalten hatte, schickte einen großen Teil seiner Angestellten in die Kurzarbeit. Der Umsatz und Gewinn der Putzfirma waren 2020 allerdings annähernd so hoch wie im Jahr zuvor - Aufträge waren an Subunternehmen und Sub-Subunternehmen weitergegeben worden.

Deren Mitarbeiter wurden über das (Schein-)Firmengeflecht "schwarz" entlohnt und nur geringfügig oder gar nicht zur Sozialversicherung angemeldet. Aufgrund ihres offiziell geringen Einkommens konnten sie zu Unrecht Sozialleistungen beziehen. Der Staat wurde im Zuge des Betrugs um Teile der Körperschafts- und Kapitalertragsteuer sowie der Lohnabgaben geprellt. Die Ermittler gehen zudem davon aus, dass sich die Putzfirma die Covid-Förderungen zumindest teilweise erschlichen hat.

Ebenfalls fündig wurden die Steuerfahnder in Wien: Gegen einen Gastronomiebetrieb wurde ein Finanzstrafverfahren in Höhe von rund 300.000 Euro eingeleitet. Auf die Spur des Unternehmens hatte die Ermittler ein Registrierkassenprogrammierer gebracht, der manipulierbare Software erstellt hatte. Diese ermöglichte das nachträgliche Löschen von Umsätzen aus dem Kassensystem.

Umsatzsteuerbetrug bei Online-Verkäufen

2022 wurden insgesamt 30 Millionen Euro an Nachzahlungen eingetrieben. Zusätzlich könnte es zu weiteren Strafen in Höhe von 60 Millionen Euro kommen, wenn jeweils die Höchststrafe verhängt wird. Besonders beschäftigte die Abteilung im Finanzministerium im vergangenen Jahr die Bekämpfung des nationalen und internationalen Umsatzsteuerbetrugs: "Verstärkte kriminelle Aktivitäten sind im Bereich des grenzüberschreitenden Umsatzsteuerkarussellbetruges in der KFZ-Branche im Luxusbereich sowie bei Nahrungsergänzungsmitteln für die Fitnessbranche feststellbar. Aktuell sind auch Betrugsmethoden in der Dienstleistungs- und Reinigungsbranche spürbar", sagte der Leiter der Steuerfahndung, Christian Ackerler.

Auf die Entrichtung der Umsatzsteuer hatte zum Beispiel ein 63-jähriger Online-Shop-Betreiber verzichtet: Der Mann verkaufte Nahrungsergänzungsmittel und arzneiähnliche Produkte nach Österreich und Deutschland. Die Umsatzsteuer schien dabei jedoch auf keiner Rechnung auf. Aufmerksam auf den Betrug wurden die Ermittler, weil der Österreicher Provisionen an vermittelnde deutsche Ärzte in bar bezahlte. Als Verkäufer der Produkte schien zudem eine niederländische Firma auf, die Ware stammte vorgeblich aus den USA. Der tatsächliche Versand fand jedoch von einem Lager in Wien aus statt. In diesem Fall wurden 11 Hausdurchsuchungen durchgeführt und 19 Konten geöffnet. Die voraussichtliche Nachforderung beträgt etwa 400.000 Euro.

