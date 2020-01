Republik Österreich baute erstmals seit 1971 Finanzschulden ab

Im vergangenen Jahr konnte die Republik Österreich erstmals seit 1971 ihre Finanzschulden etwas abbauen. In absoluten Zahlen sanken sie von 211 auf 208,8 Milliarden Euro. Das sagte gestern der Geschäftsführer der Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA), Markus Stix, im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien.

Österreich baut erstmals Schulden ab Der Republik Österreich ist es im Vorjahr erstmals seit 1971 gelungen, Schulden abzubauen.

Dank der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hat Österreich derzeit ein ausgesprochen günstiges Umfeld bei seinem Schuldenmanagement. Die durchschnittliche Emissionsrendite Österreichs lag im abgelaufenen Jahr erstmals im negativen Bereich bei minus 0,12 Prozent. 2018 lag die durchschnittliche Rendite noch bei plus 0,23 Prozent.

Auch die effektive Verzinsung der Staatsschulden pro Jahr hat laut OeBFA mit unter zwei Prozent ein Rekordtief erreicht. Mit 1,99 Prozent sei das Schuldenportfolio der Republik noch nie so niedrig verzinst gewesen. Der effektive Zinsaufwand der Republik lag bei 1,1 Prozent der Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt, BIP). Zum Vergleich: 1995 lag der effektive Zinsaufwand bei 3,5 Prozent des BIP.

Zumindest heuer dürfte sich nur wenig an der aktuellen Situation ändern. Dass die EZB ihre Zinsen bald wieder erhöht, werde an den Finanzmärkten nicht erwartet, so Stix. Die EZB überprüfe derzeit aber ihre Strategie und ihre Ziele, vor allem auch das Inflationsziel von knapp unter zwei Prozent. Sollte sie ihr Inflationsziel senken, könnte es mit den Zinsen bald wieder bergauf gehen, sagte Stix. Nach der EZB-Sitzung im März werde man vielleicht schon mehr wissen.

"Panda-Bonds" für China?

Heuer wird die OeBFA rund 31 bis 34 Milliarden Euro an neuen Schulden aufnehmen. Neu in den Schuldenmix könnten nun theoretisch auch sogenannte "Panda-Bonds" dazukommen, also Staatsanleihen, die auf dem chinesischen Anleihemarkt verkauft werden. Dieser ist der zweitgrößte hinter jenem in den USA. Derzeit ist es chinesischen Investoren verboten, Euro-Anleihen zu zeichnen.