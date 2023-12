Pleitewelle in der Bauwirtschaft: Insolvenz bei Firma aus St. Valentin

Heuer schlitterten bereits viele Baufirmen in die Pleite.

Grund für die Insolvenz sind laut dem Gläubigerschutzverband Creditreform Betriebsprüfungen durch das Finanzamt, die Gesundheitskasse sowie die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse. Die Nachverrechnungen (Höhe derzeit noch unbekannt) konnte das Unternehmen aus St. Valentin nicht stemmen.

Das Unternehmen war im Bau(neben)gewerbe tätig, konkret in der Eisenverarbeitung. Betroffen sind rund 147 Dienstnehmer und 37 Gläubiger. Die "CCI Service" war bereits vor der Insolvenzeröffnung geschlossen, der Betrieb wird nicht fortgeführt. Angaben zu den Passiva konnten am Mittwoch noch nicht in Erfahrung gebracht werden.

