Perger Baufirma Ibusoski ist insolvent

Am Dienstag wurde am Landesgericht Feldkirch (Vorarlberg) ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, wie der Kreditschutzverband KSV1870 am Dienstag bekanntgab. Betroffen sind etwa 25 Gläubiger und 29 Dienstnehmer. In den nächsten Wochen wird das Unternehmen zur Neuaufstellung vorübergehend geschlossen.

Die finanzielle Schieflage habe sich aufgrund einer Betriebsprüfung ergeben, aus der Abgabenzahlungen in Höhe von etwa 4,9 Mio. Euro resultieren, so der KSV1870. Die 2018 gegründete Ibusoski Bau GmbH ist im Baugewerbe sowie in der Überlassung von Arbeitskräften - hauptsächlich von Italien nach Österreich - tätig. Das Unternehmen will sein Geschäft auf Basis eines nun vorgeschlagenen Sanierungsplans fortführen. Dieser sieht die Bezahlung von 20 Prozent der Verbindlichkeiten binnen zwei Jahren vor. Über den Sanierungsplan wird am 5. Oktober am Landesgericht Feldkirch abgestimmt.

Zwar befindet sich der Firmensitz der Ibusoski Bau GmbH in Perg, Verwaltung und Geschäftsführung erfolgen jedoch über eine Zweigniederlassung in Hohenems (Vorarlberg). Deshalb ist das Landesgericht Feldkirch zuständig.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper