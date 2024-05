Bühne frei für die Gewinner des OÖN-Börsespiels

Große Emotionen, spannende Diskussionen, gerührte Gewinner: All das hatte die 22. Auflage des Börsespiels der Oberösterreichischen Nachrichten und von Raiffeisen Oberösterreich zu bieten. Am Dienstagabend wurden alle Sieger bei einer stimmungsvollen Gala in der Zentrale der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich in Linz geehrt.

Triumph des Innviertels

Und es war ein Triumph des Innviertels: In der Erwachsenenwertung gewann Andreas Hettmann aus Eggerding, in der Schülerwertung Martin Kobler aus Braunau. Beste Schulklasse wurde die 2ZFW der HLW Braunau für wirtschaftliche Berufe.

Über Preise freuen durften sich zudem acht Wochensieger, die dem Börsespiel ihren Stempel aufdrückten. In Summe interessierten sich heuer rund 10.000 Teilnehmer für Aktienhandel und die Finanzmärkte. Eine Strategie mehrerer Sieger: Konzentration auf den Technologiesektor und nur wenige Transaktionen bei den Aktien. Besonders begehrt waren die Papiere von Nvidia, Microsoft und Tesla.

