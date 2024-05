Auftakt zum 64. Narzissenfest: Claudia Walkner ist die neue Narzissenkönigin 2024

Wie schnell ein Narzissenjahr vergeht, zeigt sich jedes Jahr wieder beim Krönungsabend der Narzissenhoheiten: Der Donnerstagabend stand ganz im Zeichen der Narzissenkrone, die an diesem Abend weitergereicht wurde.

Per Stimmzettel durfte das Publikum im Kurhaus in Bad Aussee die diesjährige Narzissenkönigin für das 64. Narzissenfest zu küren– drei Hoheiten standen zur Auswahl, die bereits vorab von einer hochkarätigen Jury bei einem Casting im Mai gewählt worden waren: Theresa Kaiser (Bad Goisern), Leonie Krasnitzer (Seekirchen am Wallersee) und Claudia Walkner (Bad Mitterndorf) standen zur Wahl für die diesjährige Narzissenkönigin.

Klare Entscheidung bei der Wahl

Zweifel gab es keine – es war ein eindeutiges Ergebnis, die Auszählung wurde von einer Notarin überwacht: Claudia Walkner aus Bad Mitterndorf übernimmt nun die Regentschaft als neue Narzissenkönigin, neben ihren beiden Prinzessinnen. "Mir geht’s wahnsinnig gut, ich bin überwältig. Das zu realisieren, dauert wohl noch ein bisschen", sagte Claudia Walkner nach ihrer Wahl.

Ausgestattet wurden die Hoheiten auch in diesem Jahr wieder von heimischen Betrieben: Das Ausseer Dirndl stammt von Ausseer Handdrucken, Seidentuch und Seidenschürze von Sekyra, die Trachtenjacke wurde von Rastl Gwand zur Verfügung gestellt, die Trachtenschuhe stammen vom Schuhhaus Laimer, die Lederbeutel von Eder Geschenke und Schmuck von Juwelier Pleiner.

