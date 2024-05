EU-Rechnungshof fordert mehr Geld und Tempo bei KI

Der Europäische Rechnungshof (EuRH) rügt die EU beim Thema künstliche Intelligenz (KI). Zwar habe die Kommission in den vergangenen Jahren die Ausgaben für KI-Forschung erhöht. Ihr sei es aber nicht gelungen, entsprechend private Investitionen auszulösen, heißt es in einem Bericht der Kontrollorganisation. Dabei hätten KI-Investitionen eine große Bedeutung für das Wirtschaftswachstum der EU, so die Prüfer. KI beschreibt, vereinfacht formuliert, Maschinen, die wie Menschen denken.

"Im Wettrennen um KI besteht die Gefahr, dass der Gewinner am Ende alles bekommt", warnt der zuständige EuRH-Prüfer Mihails Kozlovs. Um die EU-Ziele zu erreichen, müssten Kommission und Länder "ihre Kräfte wirksamer bündeln, schneller handeln und das Potenzial der EU besser nutzen". Die aktuellen Ziele stammen aus 2018. Demnach sollen zwischen 2021 und 2030 jährlich 20 Milliarden Euro privat und öffentlich in KI investiert werden. Im Zeitraum 2021 bis 2027 hat die Kommission sich verpflichtet, jeweils eine Milliarde Euro in entsprechende Forschung und Innovation zu investieren. Bis 2030 sollen zudem 75 Prozent der Unternehmen in der Union KI einsetzen. 2021 lag dieser Anteil laut EuRH im EU-Durchschnitt bei acht Prozent. In Österreich nutzen 30 Prozent der großen Unternehmen und weniger als zehn Prozent der Klein- und Mittelbetriebe KI-Anwendungen.

"Investitionsziel neu bewerten"

Die Prüfer kritisieren das Fehlen einer effektiven Koordinierung von KI-Aktivitäten mit den Mitgliedsstaaten. Viele Maßnahmen und Regulierungen seien zu langsam umgesetzt worden. Das KI-Investitionsziel der EU müsse neu bewertet werden, fordert der EuRH.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper