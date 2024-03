Mit nur 7 Transaktionen zum Sieg: Das sind die Gewinner des OÖN-Börsespiels

Das 22. OÖN-Börsespiel ist zu Ende gegangen: Knapp 10.000 Börsenfans haben von 25. Jänner bis 20. März die Möglichkeit genutzt, spielerisch an den internationalen Börsen zu agieren und die Welt der Wertpapiere kennenzulernen.

Im gesamten Spielzeitraum wurden rund 134.000 Aufträge mit einem Volumen von 870 Millionen Euro abgewickelt. Zu den beliebtesten Aktien zählten jene des US-Chipherstellers Nvidia, Microsoft und Tesla. Im Durchschnitt erzielten die Teilnehmer in der Erwachsenenwertung einen Gewinn von 3,02 Prozent.

Der Sieger der Erwachsenenwertung ist der 23-jährige Andreas Hettmann aus Eggerding. Mit nur sieben Transaktionen erzielte er einen Gewinn von 27,10 Prozent und setzte sich so gegen mehr als 6600 Mitspieler durch. Er gewinnt den Hauptpreis, einen Suzuki Swift Hybrid clear.

Andreas Hettmann siegte in der Erwachsenenwertung. Bild: privat

2. Platz: Hans-Jörg Baumann aus Geinberg

3. Platz: Günther Kreindl aus Alkoven

Der Gewinner der Schülerwertung kommt ebenfalls aus dem Innviertel: Martin Kobler, Schüler der HTL Braunau, handelte ebenfalls erfolgreich mit Aktien, am Ende blieb ein satter Gewinn von 28,05 Prozent übrig. Er darf sich über ein E-Bike im Wert von mehr als 5000 Euro freuen.

Martin Kobler gewann die Schülerwertung. Bild: privat

2. Platz: Leonie Stieger, HAK/HAS Steyr

3. Platz: Fabian Schöringhumer, HAK/HAS Vöcklabruck

Als beste Schulklasse ging die 2ZFW der HLW Braunau für wirtschaftliche Berufe hervor: Die 12 Mädchen und ein Bursche entschieden gemeinsam, welche Wertpapiere gekauft und verkauft werden, sagt Lehrer Armin Trillsam. Viele Schüler nahmen auch in der Einzelwertung teil und beschäftigten sich auch in der Freizeit mit dem Thema Aktien. 13 Transaktionen führten zu einem Gewinn von 26,07 Prozent. Mit ihrem Lehrer geht es für die Klasse nach Linz in die Raiffeisen Arena, wo sie ein LASK-Heimspiel besuchen werden.

Die 2ZFW der HLW Braunau mit ihrem Lehrer Armin Trillsam. Bild: privat

2. Platz: 4BK HAK/HAS Eferding

3. Platz: Klasse 1 Polytechnische Schule Obernberg am Inn

