Mitspielen, lernen und attraktive Preise gewinnen

In Zeiten von Nullzinsen auf Sparbücher bietet das gestern begonnene 19. Börsespiel der OÖNachrichten in Kooperation mit Raiffeisen Oberösterreich eine Chance, in die Welt der Aktienbörsen einzutauchen, ohne dabei Geld riskieren zu müssen.

Vom Start weg sind auch 330 Schüler und 51 Schulklassen dabei. Gerade an die Jungen richtet sich das Angebot, ohne Risiko zu lernen. Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre wissen wir, dass dieses Angebot gerne angenommen wird. Engagierte Lehrer nützen das realitätsnahe Spiel, um ihre Schüler an das Thema Finanzmärkte heranzuführen.

Selbstverständlich sind auch alle Erwachsenen eingeladen, sich am Börsespiel zu beteiligen. Für das Mitmachen sprechen auch die attraktiven Preise. Hauptpreis ist auch heuer ein Citroen C3 im Wert von 14.970 Euro, zur Verfügung gestellt von der Kepler-Fonds KAG und der Autowelt Linz.

Der Zweitplatzierte gewinnt ein E-Bike und Zertifikate-Gutscheine von der Raiffeisen Centrobank AG im Wert von 4000 Euro.

Der Sieger der Schülerwertung bekommt ein Apple iPhone 12 im Wert von 949 Euro von den OÖNachrichten.

