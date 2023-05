JKU: Das erste Spikeball-Turnier

Sechs Mannschaften traten beim ersten Turnier an der JKU an. (privat)

Sechs Mannschaften kämpften um den Sieg im ersten Roundnet- oder Spikeball-Turnier an der JKU. Spikeball ist ein Mannschaftssport, bei dem die zwei Spieler eines Teams einen Ball auf ein gespanntes Netz schlagen – am besten so, dass das gegnerische Team den Ball nicht erwischt, ehe dieser den Boden berührt. Die Sportart kommt gut an, im Vorjahr wurde die erste WM abgehalten.

An der Kepler-Universität rangen Teams der TU Wien, Uni Wien, Montanuniversität Leoben, Uni Innsbruck und JKU Linz gegeneinander. Am Ende setzte sich die TU Wien durch und darf sich nun "Österreichischer akademischer Meister" nennen. Die Uni Innsbruck belegte vor der Uni Leoben Rang 3. Die JKU bildete das Schlusslicht.

