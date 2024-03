Welche steuerlichen Auswirkungen eine Cannabislegalisierung hätte

In rund zwei Wochen beginnt Deutschland mit der Legalisierung von Cannabis. In einem Beitrag des ORF-Wirtschaftsmagazins "Eco" erläuterte Thomas Bieber vom Institut für Finanzrecht, Steuerrecht und Steuerpolitik der JKU die möglichen Auswirkungen einer Freigabe der Droge in Österreich aus steuerrechtlicher Sicht.

Wie etwa würde Cannabis zu versteuern sein? Laut Bieber falle in Österreich alles, was geraucht werden kann, unter das Tabaksteuergesetz – Cannabisblüten würden dabei keine Ausnahme darstellen. "Vergleichbar mit dem Rauchtabak würde ein Steuersatz von 34 Prozent greifen." Wenn ein Gramm also zehn Euro koste, würden 3,40 Euro in die Staatskasse wandern.

In Deutschland erhofft man sich derzeit rund 2,5 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen aus dem Verkauf von Cannabis im Jahr.

Eines der Hauptargumente von Legalisierungsbefürwortern ist stets, dass man mit einer Freigabe den Schwarzmarkt austrocknen könnte. Bieber sieht dieses Argument zwiegespalten: "Zigaretten sind in Österreich zwar legal, es gibt aber trotzdem einen großen Schwarzmarkt. Im vergangenen Jahr dürften am Staat zehn Milliarden Euro vorbeigeschmuggelt worden sein."

Sollte es also zu einer Cannabislegalisierung in Österreich kommen, müsste man laut Bieber den Steuersatz behutsam wählen.

