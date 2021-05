Jeder zweite Mieter kann sich kein Eigentum leisten

Trotz niedriger Zinsen können sich in Österreich immer weniger Menschen – vor allem jüngere – Wohneigentum leisten. Die rasant steigenden Immobilienpreise sind nur ein Teil der Erklärung, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Wohnstudie 2021 der Erste Bank und der s Bausparkasse hervorgeht.

Als Beispiel stellt Thomas Schaufler, Privatkundenvorstand der Erste Bank, die Kosten einer 70-Quadratmeter-Wohnung in Wien bei Miete oder Kauf gegenüber. Während für Mieter monatlich 886 Euro anfallen, steigt der Betrag bei einem über 25 Jahre fremdfinanzierten Kauf auf 931 Euro pro Monat, das sind rund fünf Prozent mehr. "Bei einem Kauf hat man eine höhere Belastung", sagte Schaufler, "dafür hat man aber auch ein Asset."

Mit 55 Prozent Eigentumsanteil liegt Österreich jedenfalls deutlich unter dem EU-Durchschnitt (70 Prozent; Deutschland 51 Prozent). Von den Mietern geben 49 Prozent an, dass sie sich Eigentum nicht leisten können. Bei den 18- bis 34-Jährigen betrifft das sogar mehr als die Hälfte (54 Prozent).

Laut der Wohnstudie können sich außerdem aktuell nur 39 Prozent der Mieter vorstellen, Eigentum zum Selbst-darin-Wohnen zu kaufen. 2018 waren es noch 49 Prozent. Mit ein Grund: Bei den Haushaltseinkommen habe es im Zeitraum 2007 bis 2019 kaum Zuwächse gegeben. Der Vorteil der niedrigen Zinsen werde laut Schaufler außerdem vom Anstieg der Immobilienpreise "mehr als aufgefressen". 2018 seien die durchschnittlichen Immobilienfinanzierungen bei mehr als 192.000 Euro gelegen, 2020 seien es bei der Erste- und Sparkassen-Gruppe bereits 230.000 Euro gewesen. Gleichzeitig fließe immer mehr Anlagekapital in den Markt für Wohnimmobilien, das treibe die Preise in die Höhe, heißt es seitens Schaufler und s-Bausparkassen-Chef Christian Reingruber.

Die Wohnsituation

72 Prozent der Befragten gaben an, dass sie mit ihrer Wohnsituation sehr zufrieden sind (Vorjahr: 66 Prozent). In der Corona-Pandemie habe man laut Reingruber offenbar andere Themen wie Gesundheit und Jobsicherheit schwerer gewichtet. Jeder fünfte Befragte wünscht sich mehr Platz. Wichtigster Grund ist Platz für Kinder (25 Prozent). An zweiter Stelle stehe – getrieben durch Homeoffice und auch Homeschooling – ein Arbeitsraum oder Arbeitsplatz (19 Prozent). Für die Studie wurden von Imas 1350 Interviews durchgeführt. (viel)