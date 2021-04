Grüne: Herkunftskennzeichnung auch beim Essen im Gasthaus

Der erste Verordnungsentwurf von Konsumentenschutz-Minister Rudolf Anschober (Grüne) über eine verpflichtende Lebensmittel-Kennzeichnung in Österreich ging der ÖVP und dem Bauernbund ("Wir wollen keine halben Sachen") nicht weit genug.

Gestern präsentierte Anschober den zweiten Entwurf – dabei geht er aufs Ganze: Die Grünen wollen, dass verpflichtende Herkunftsangaben auch in der Gastronomie umgesetzt werden sollen. Ein Punkt, bei dem Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) den Wirten Freiwilligkeit zugesteht. Damit ist ein Match zwischen Grün und Türkis eröffnet.

Für Fleisch, Milch und Eier

Es gehe um Kantinen, öffentliche Küchen, Schulen, Betreuungseinrichtungen "bis hin zu Restaurants und Catering", sagte Anschober am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Und dass diese Ziele auch so im Regierungsprogramm stehen würden.

Gekennzeichnet werden soll die Herkunft von Fleisch, Milch und Eiern. Es gehe um mehr Regionalität, Qualität und Tierschutz, aber auch darum, dass Österreich Vorreiter in der EU sei, so Anschober. Bei verpackten Lebensmitteln soll die Herkunft von Milch und Eiern künftig angegeben werden müssen. Die Angaben zu Primärzutaten sollen streng geprüft werden. Man wähle bewusst "diesen offensiven Weg", so Anschober. Bei dem Vorschlag gibt es viel Abstimmungsbedarf mit der Europäischen Union. Bis zu einer möglichen Umsetzung wird es zumindest Herbst 2022 werden.

Erfreulich sei, dass nun alle Produktgruppen, also Fleisch, Eier und auch Milch (aber nicht Obst und Gemüse, Anm.), im Vorschlag berücksichtigt werden, sagte Köstinger. Die Kennzeichnungspflicht für die Gastronomie sei bewusst als freiwillige Maßnahme vereinbart worden. Der Präsident der Landwirtschaftskammer, Josef Moosbrugger, sprach von einem "verbesserten Vorschlag". Einig sind sich alle, dass die Mehrheit der Konsumenten wissen wolle, was konkret auf den Teller kommt, damit "heimischen Produkten auch bewusst der Vorrang gegeben werden kann", so Köstinger.

Für Bio-Austria-Obfrau Gertraud Grabmann greift eine Herkunftskennzeichnung zu kurz: "Konsumenten wollen nicht nur wissen, wo, sondern auch wie Lebensmittel erzeugt werden." Auch das müsse dargestellt werden.

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Wirtschaft r.vielhaber@nachrichten.at