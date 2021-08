Fitnessstudios kämpfen mit Besucherrückgang

Die heimischen Fitnessstudios haben seit Mitte Mai wieder geöffnet, leiden aber weiter unter den Folgen von Corona: Im Schnitt hätten die Studios zwischen 30 und 40 Prozent ihres Umsatzes eingebüßt, so Wirtschaftskammer-Branchensprecher Christian Hörl. Wegen des neunmonatigen Lockdowns seien 25 bis 35 Prozent der Stammkundschaft weggebrochen.

Oberösterreichs Branchensprecher Christian Prechtl macht ähnliche Erfahrungen: "Die Fluktuationsquote in den Fitnessstudios liegt zwischen 20 und 45 Prozent." Über neun Monate sei es unmöglich gewesen, neue Kunden dazu zu gewinnen. Vor allem ältere Kunden seien zum Teil noch zögerlich bei ihrer Rückkehr, weil sie eine Ansteckung fürchten. Dafür gibt es laut Prechtl keinen Grund: "In keiner anderen Branche funktioniert das Contact Tracing so gut wie bei uns." 95 Prozent der Betriebe würden über ein automatisches Check-in-System verfügen. Man wisse genau, wer um welche Uhrzeit im Studio gewesen sei. Bisher habe es keinen Cluster gegeben, der auf ein Fitnessstudio zurückzuführen sei.

Was die Branche ebenfalls schmerzt: Manche haben sich Alternativen gesucht und trainieren nun zu Hause.

Seit die Studios wieder geöffnet haben, ist zudem der staatliche Fixkostenzuschuss weggefallen: Kosten wie die Miete müssen wieder selbst bestritten werden. Das ist laut Prechtl aufgrund der geringeren Einnahmen eine große Herausforderung. Es sei zu befürchten, dass nicht alle Betriebe überleben werden: Vor allem die kleinen und familiengeführten Studios seien gefährdet.

Um die Branche zu stützen, wurde gestern erneut die Forderung nach einer temporären Mehrwertsteuersenkung auf zehn Prozent laut. Die Branche plädiert außerdem dafür, dass Unternehmen, die Fitness-Kooperationen mit Studios eingehen, die Kosten von der Steuer absetzen können.