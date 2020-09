EU-Kommission will Bio-Verordnung auf 2022 verschieben

Dem Vorschlag müssen noch das EU-Parlament und die EU-Mitgliedsstaaten formal zustimmen. Der Bauernverband Bio Austria zeigt sich über die mögliche Verschiebung erfreut.

Der Agrar-Ausschuss des EU-Parlaments und die EU-Mitgliedsstaaten hatten im Mai ihre Zustimmung zu einer Verschiebung der neuen EU-Bio-Verordnung bekundet, sollte die EU-Kommission dies vorschlagen.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

"Nur eine Verschiebung gewährleistet, dass die noch ausstehenden Regeln für die Bio-Akteure in Europa und darüber hinaus gewissenhaft ausgearbeitet und - insbesondere vor dem Hintergrund der Herausforderungen durch die Covid-19-Pandemie - umgesetzt werden können", so Bio-Austria-Obfrau Gertraud Grabmann am Freitag in einer