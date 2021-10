Jeder, der an seinem Arbeitsplatz in physischen Kontakt zu anderen Personen kommt, etwa im Büro oder in der Kantine, muss mit 1. November einen 3-G-Nachweis am Arbeitsplatz vorweisen können. Bis einschließlich 14. November gilt eine Übergangsfrist: All jene ohne 3-G-Nachweis müssen bis dahin durchgehend eine FFP2-Maske tragen, alle anderen nicht.