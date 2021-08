102 Millionen Euro für Wiener Start-up

Neu eingestiegen ist der japanische Techinvestor Softbank mit seinem Vision Fund 2. Der Bestandsinvestor Sapphire Ventures ist ebenfalls wieder an Bord. Seit der Gründung 2015 hat Adverity nun rund 140 Millionen Euro in mehreren Runden von Investoren erhalten, hieß es gestern, Montag, in einer Aussendung.

Adverity wertet Marketingdaten aus und stellt sie dar. Zu den Kunden des Start-ups zählen etwa Ikea, Red Bull und Unilever.